Die Ölpreise sind infolge der US-Inflationsdaten gestiegen. Zwar startete Öl der amerikanischen Sorte WTI mit einem negativen Vorzeichen in den europäischen Handel, doch um 14:30 Uhr wendete sich das Blatt und die Bullen egalisierten die Verluste vom Vormittag. Nun könnte es deutlich weiter nach oben gehen.WTI hat die zuletzt angesprochene Trendlinie bereits am Dienstag überwunden. Am Mittwoch vor den Inflationsdaten testete der Kurs diese erneut an und markierte nach der Veröffentlichung der Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...