Am Dienstag hat Rivian nachbörslich Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Aktionäre des E-Mobility-Newcomers mussten in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig Enttäuschungen hinnehmen, was sich auch in der Kursperformance widerspiegelt. Dieses Mal gelang dem Konzern jedoch eine positive Überraschung.So wuchs der Umsatz nach 95 Millionen Dollar im Vorjahr in etwa wie von den Analysten erwartet auf 661 Millionen Dollar. Die eingeleiteten Sparmaßnahmen machten sich derweil ebenfalls bemerkbar. Rivian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...