NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Hold" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. An der Entwicklung des Einzelhändlers während und nach der Covid-Krise gebe es nicht viel zu bemängeln, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Beständigkeit sei beeindruckend, ebenso wie die Fähigkeit, die US-Margen auf einem im historischen Vergleich sehr hohen Niveau zu verteidigen. Letztendlich sei es die Kombination aus Letzterem, einer immer noch nahezu spitzenmäßigen relativen Bewertung des Sektors und einem unsicheren Ausblick für die USA, die seine neutrale Haltung begründe./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 09:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 09:21 / ET



ISIN: NL0011794037

