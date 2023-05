Hannover (www.anleihencheck.de) - Nahezu wie erwartet kamen die US-Verbraucherpreise herein: Im April stiegen sowohl die Gesamtrate als auch die Kernrate um 0,4% M/M, so die Analysten der Nord LB.Aufgrund von ähnlich hohen (entlastenden) Basiseffekten seien die Jahresraten auf 4,9% bzw. 5,4% marginal zurückgegangen. Als preistreibend hätten sich der Energiebereich und hierbei insbesondere die Benzinpreise erwiesen - nach der Förderkürzung der OPEC+. Bemerkenswert niedrig sei aber diesmal der Zuwachs in der Preiskomponente der Mietadäquate (+0,2% M/M) ausgefallen. Vorlaufende Indikatoren würden andeuten, dass sich hierbei in den kommenden Monaten noch schwächere Tendenzen bemerkbar machen sollten. ...

