Original-Research: STO SE & CO. KGAA - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu STO SE & CO. KGAA



Unternehmen: STO SE & CO. KGAA

ISIN: DE0007274136



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.05.2023

Kursziel: 260,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Schlechte Witterung führt zu leichtem Umsatzrückgang in Q1

Sto hat heute über die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2023 berichtet, die erwartungsgemäß von einer insbesondere hierzulande schlechten Witterung und damit einer leicht rückläufigen Top Line geprägt war. Die Guidance wurde indes bestätigt.



Heimatmarkt schwächelt, Auslandsmärkte stabil: Für Q1 meldete Sto Erlöse i.H.v. 361,8 Mio. Euro (MONe: 360,1 Mio. Euro), was gegenüber dem überaus starken Q1/22 (+21,2% yoy) einem Rückgang von 1,7% yoy gleichkam. Bereits Mitte April bei Vorlage der Geschäftszahlen für 2022 hatte der Vorstand gemeldet, dass aufgrund der ungünstigen nassen Witterung zum Jahresauftakt leichte Umsatzeinbußen zu erwarten sind. Diese entfielen vor allem auf Deutschland (-3,2% yoy auf 146,6 Mio. Euro), während in den Auslandsmärkten insgesamt ein annähernd stabiles Umsatzniveau vorlag (-0,6% yoy auf 215,2 Mio. Euro). Zudem erzielte der Geschäftsbereich Innenbeschichtungen in Summe Erlöse über Vorjahr, was u.E. den Witterungseinfluss als Ursache für den Umsatzrückgang unterstreicht. Auch im April setzte sich die schlechte Wetterlage jedoch fort, sodass nach Angaben des Unternehmens nach wie vor ein rückläufiger Umsatz unter den Erwartungen verzeichnet wurde. Nichtsdestotrotz bekräftigte Sto die auf Gesamtjahressicht avisierte Umsatzsteigerung auf 1,91 Mrd. Euro. Auch wir betrachten die negativen Witterungseffekte zum jetzigen Zeitpunkt des Jahres als aufholbar und halten an unserer Wachstumsprognose fest, zumal im Jahresverlauf weitere Verkaufspreiserhöhungen erfolgen sollen.



Gestiegene OPEX resultieren in höherem Periodenverlust: Aufgrund des saisonal-bedingt gedämpften Fassadengeschäfts erzielt Sto im Auftaktquartal üblicherweise < 20% des Jahresumsatzes sowie ein negatives Konzernergebnis. Während sich die Rohertragsmarge in Q1 gegenüber dem Vorjahr (49,7%) zwar leicht, aber geringer als vom Management erwartet, auf 50,6% verbesserte, weitete sich der Periodenverlust angesichts der gestiegenen sonstigen OPEX (u.a. höherer Personalaufwand durch Tarifeffekte) deutlich aus. Wie üblich wurde diese Kennzahl in der Zwischenmitteilung nicht genau beziffert, wir gehen allerdings von einem Fehlbetrag im niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich aus. Auch ergebnisseitig bekräftigte Sto die Guidance, die ein EBIT von 118 bis 143 Mio. Euro (Vj.: 129,7 Mio. Euro) in Aussicht stellt. Die erwartete EBIT-Marge rangiert dementsprechend zwischen 6,2 und 7,5% (MONe: 7,2%). Voraussetzung für die Erreichbarkeit der Guidance ist u.a. eine über den Jahresverlauf durchschnittliche Witterung, was für die baukonjunkturell bedeutenderen Perioden Q2 und Q3 eine bessere Wetterlage bedingt. Hervorzuheben bleibt jedoch, dass wir angesichts der überaus starken strukturellen Geschäftstreiber (energetische Sanierung) jede wetterbedingte Schwächephase als temporär erachten, die lediglich eine Umsatzverschiebung auf der Zeitachse bedeuten sollte. Zudem dürften angesichts der weiterhin schwachen Wohnungsbaugenehmigungen (per Ende Februar: -23,4% yoy) auf absehbare Zeit ausreichende Kapazitäten für Sanierungsprojekte zur Verfügung stehen.



Fazit: Sto berichtete von einem witterungsbedingt schwachen Jahresauftakt, was u.E. die Attraktivität der Equity Story aber nicht nennenswert beeinträchtigt. Wir rechnen zeitnah mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem DCF-basierten Kursziel von 260,00 Euro.





