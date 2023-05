Mainz (ots) -ZDFneo-ProgrammänderungWoche 24/23Donnerstag, 15.06.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:1.00 Killing EveNettes GesichtBritische Thrillerserie(vom 24.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellKenneth "Kenny" Slowton Sean DelaneyElena Felton Kirby Howell-BaptisteSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20181.40 Killing EveIhn werde ich später losBritische Thrillerserie(vom 24.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie CornerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellKenneth "Kenny" Slowton Sean DelaneyElena Felton Kirby Howell-BaptisteSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20182.20 The BayNeustart(vom 4.2.2022)3.10 The BayÜberraschungen(vom 4.2.2022)3.55 The BayAblehnung(vom 4.2.2022)4.35 The BayTrauerfeier(vom 4.2.2022)5.20 The Bay-6.05 Altlasten(vom 4.2.2022)(Die Sendung"The Bay: Bedeutungslos" wurde auf Freitag, 16.06.2023, verschoben, "Dinge erklärt -Kurzgesagt" und "Monk: Mr. Monk ist betrunken" um 5.40 Uhr entfallen.)Freitag, 16.06.Bitte Programmänderungen beachten:6.05 The BayBedeutungslos(vom 4.2.2022)6.50 heute-show präsentiert: Till to goKircheSatirischer Spaziergang mit Till Reiners(Die Sendung "Monk: Mr. Monk und Mrs. Monk" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.)--------------------------------------------1.20 Killing EveIch kenn' Sie dochBritische Thrillerserie(vom 24.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellKenneth "Kenny" Slowton Sean DelaneyElena Felton Kirby Howell-BaptisteSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20182.00 Killing EveSorry, BabyBritische Thrillerserie(vom 24.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellKenneth "Kenny" Slowton Sean DelaneyElena Felton Kirby Howell-BaptisteSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20182.40 Killing EveIch habe eine Vorliebe für BadezimmerBritische Thrillerserie(vom 24.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellKenneth "Kenny" Slowton Sean DelaneyElena Felton Kirby Howell-BaptisteSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20183.25 Killing EveSteckt mich ins LochBritische Thrillerserie(vom 24.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellKenneth "Kenny" Slowton Sean DelaneyElena Felton Kirby Howell-BaptisteSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20184.05 Killing EveIch will nicht frei sein(vom 24.3.2023)Britische ThrillerserieEve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellKenneth "Kenny" Slowton Sean DelaneyElena Felton Kirby Howell-BaptisteSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20184.45 Killing EveGott, bin ich müdeBritische Thrillerserie(vom 24.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellKenneth "Kenny" Slowton Sean DelaneyElena Felton Kirby Howell-BaptisteSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20185.25 Terra XpressAnders Leben - der eigene Weg zum Glück(ZDF 19.2.2023)Deutschland 20235.50 Dinge Erklärt - Kurzgesagt-6.00 Was passiert, wenn die Erde plötzlich zu Gold wird?(Die Sendungen "Safe House" und "Die Farbe des Horizonts" entfallen.)Woche 25/23Donnerstag, 22.06.Bitte Programmänderung beachten:1.25 Killing EveIch hab' sie vielleicht getötetBritische Thrillerserie(vom 31.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellKenneth "Kenny" Slowton Sean DelaneyHugo Turner Edward BluemelSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20192.05 Killing EveDas ist es, was du kriegstBritische Thrillerserie(vom 31.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20192.45 Killing EveEin neuer GastBritische Thrillerserie(vom 31.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20193.25 Killing EvePost aus AmsterdamBritische Thrillerserie(vom 31.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellKenneth "Kenny" Slowton Sean DelaneyHugo Turner Edward BluemelJess Nina SosanyaSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20194.05 Killing EveIn TrauerBritische Thrillerserie(vom 31.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20194.45 Killing EveIch soll also niemanden tötenBritische Thrillerserie(vom 31.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon Thomas5.30 Monk-6.10 Mr. Monk und die schwarze Witwe(vom 28.10.2017)(Die Sendungen "Safe House" und "martyisdead" entfallen.)Freitag, 23.06.Bitte Programmänderung beachten:6.10 MonkMr. Monk war auch mal klein(Text und weitere Angaben s. 22.6.2023)(Die Sendung "Monk: Mr. Monk und die schwarze Witwe" wurde auf Donnerstag, 22.06.2023, vorgezogen. Das perfekte PaarBritische Thrillerserie(vom 31.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon ThomasGroßbritannien 20195.05 Killing EveGemeinsam auf der FluchtBritische Thrillerserie(vom 31.3.2023)Eve Polastri Sandra OhOksana Astankova "Villanelle" Jodie ComerCarolyn Martens Fiona ShawKonstantin Vasiliev Kim BodniaNico Polastri Owen McDonnellSchnitt: Dan CrinnionMusik: Keefus CianciaKamera: Julian CourtBuch: Phoebe Waller-BridgeRegie: Damon Thomas5.50 Terra Xpress-6.20 Geheimnisse vor Mallorca und Auswandern ins Glück(vom 25.7.2020)Deutschland 2019(Die Sendungen "Frag den Lesch" und "Supercodes - Die geheimen Formeln der Natur" entfallen.)