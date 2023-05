Musterdepot Aktien Es wird mal wieder Zeit für eine Bestandsaufnahme bei der Koç Holding. Seit unserem Einstieg im Februar schob sich die Notiz der größten türkischen Beteiligungsgesellschaft unter Schwankungen lange Zeit mehr oder weniger seitwärts. Zumindest galt das für den Kurs der an deutschen Börsen gehandelten ADRs. Zuletzt zog der Kurs dann wieder etwas an. In der Landeswährung - der Türkischen Lira - steht hingegen seit Februar ein recht deutliches Plus zu Buche. Investoren haben hier nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...