Berlin (pta/10.05.2023/18:45) - * Weitere Zusammenarbeit von LINUS Digital Finance und Exporo unterstreicht starke B2B2C-Partnerschaft * Exporo platziert von LINUS Digital Finance ausgegebenes Mezzanine-Darlehen für einen Wohnkomplex in exzellenter Lage Erfurts aus

Berlin, 10. Mai 2023 - LINUS Digital Finance und Exporo bauen ihre B2B2C-Partnerschaft in einer weiteren Transaktion aus. Hierbei reichte ein von LINUS beratener Fonds ein Mezzanine-Darlehen im einstelligen Millionenbetrag für einen kernsanierten Wohnkomplex in Erfurt aus. Der Wohnkomplex umfasst insgesamt elf Wohngebäude, die der Eigentümer angekauft, hochwertig kernsaniert und neu vermietet hat. Teile des von LINUS Digital Finance ausgebenden Mezzanine-Darlehens konnten im Anschluss erfolgreich über die Exporo-Plattform platziert werden.

Lucas Boventer, Co-CEO von LINUS Digital Finance, betonte: "Wir freuen uns, eine weitere Transaktion mit Exporo erfolgreich umzusetzen und unsere B2B2C-Partnerschaft weiter auszubauen und zu vertiefen. Diese Transaktion betont einmal mehr die Origination-Stärke von LINUS Digital Finance und unterstreicht, dass wir auch in der aktuellen Marktphase das Interesse von Co-Investoren wecken sich an unseren Transaktionen zu beteiligen." Die Transaktion unterstreicht den strategischen Fokus von LINUS Digital Finance auf B2B- sowie B2B2C-Partnerschaften.

"Durch die gemeinsame Finanzierung in Erfurt mit LINUS Digital Finance konnten wir unseren Anlegern eine weitere ansprechende Investmentmöglichkeit anbieten. Die Zusammenarbeit war hervorragend und die Emission wurde in wenigen Tagen erfolgreich platziert. Wir freuen uns darauf, weitere Transaktionen mit LINUS Digital Finance und weiteren B2B-Partnern umzusetzen und die Exporo-Plattform um weitere Angebote für Private Real Estate Debt zu ergänzen", so Simon Brunke, CEO & Gründer von Exporo.

Über LINUS Digital Finance

Die Berliner Linus Digital Finance AG finanziert über einen von ihr verwalteten Private Debt-Fonds Immobilienprojekte mit Fremd- und Mezzanine-Kapital und ermöglicht semiprofessionellen, professionellen und institutionellen Anlegern, sich an diesen kurz- bis mittelfristigen Investments über eine digitale Investment-Plattform zu beteiligen. Neben diesen Private Debt-Investmentlösungen vermittelt LINUS über seine Investment-Plattform auch langfristige Equity-Beteiligungen an Bestandsimmobilien mit regelmäßigen Ausschüttungen sowie den Zugang zu langfristigen Beteiligungen an institutionellen Immobilienfonds renommierter Asset Manager. LINUS bleibt als Seed Investor an allen Investments mit eigenen Mitteln bis zum Ende der Investmentlaufzeit beteiligt. Gemeinsam mit ihren Co-Investoren haben die LINUS-Fonds seit der Gründung 2016 mehr als 1,3 Mrd. Euro in 68 Immobilienprojekte investiert (Stand: März 2023).

Die Linus Capital Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der Linus Digital Finance AG, ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) registriert. Die Linus Digital Finance AG ist im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.linus-finance.com

Über Exporo

Das Fintech-Unternehmen Exporo ist Deutschlands führende Plattform für digitale Immobilieninvestments. Exporo bietet Anlegern die Möglichkeit, in festverzinste und renditestarke Immobilienprojekte mit kurzen Laufzeiten zu investieren. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung im Jahr 2014 ein großes Team an Mitarbeitern aufgebaut mit umfangreichen Erfahrungen insbesondere in den Bereichen Immobilien, Finanzen, Regulatorik sowie Technologie. Exporo hat mit über einer Milliarde Euro vermitteltem Kapital mehr als 500 Immobilienprojekte finanziert. Die EPH Investment GmbH, eine 100% Tochtergesellschaft der Exporo AG, ist ein von der BaFin beaufsichtigtes Wertpapierinstitut mit einer §15 WplG Erlaubnis. Simon Brunke ist Vorstandsmitglied der in Hamburg ansässigen Exporo AG.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.exporo.de

Pressekontakte:

Linus Digital Finance AG

Lucas Boventer Co-CEO Karl-Liebknecht-Str. 5 10178 Berlin ir@linus-finance.com Tel. +49 (0) 30 629 3968 10

Exporo AG

Julia Kuwert Senior Communications Manager Am Sandtorkai 70 20457 Hamburg pr@exporo.com Tel +49 40 / 210 91 73 - 35 Fax +49 40 / 210 91 73 - 99

Aussender: Linus Digital Finance AG Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 5, 10178 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Lucas Boventer, Vorstand (Co-CEO) Tel.: +49 30 629 3968 10 E-Mail: ir@linus-finance.com Website: www.linus-finance.com

ISIN(s): DE000A2QRHL6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

