DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Inflation sinkt im April auf 4,9 Prozent

Der Inflationsdruck in den USA hat im April leicht abgenommen, da die Wirtschaft Zeichen zu einer Abkühlung zeigt. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 4,9 (Vormonat: 5,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,4 Prozent und einer stabilen Jahresteuerung von 5,0 Prozent gerechnet. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,4 Prozent auf Monats- und um 5,5 (Vormonat: 5,6) Prozent auf Jahressicht. Das entsprach genau den Prognosen der befragten Volkswirte.

US-Realeinkommen steigen im April um 0,1 Prozent

Die Realeinkommen in den USA sind im April gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium weiter mitteilte, war im März ein Rückgang um 0,1 Prozent zu verzeichnen gewesen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im April saison- und inflationsbereinigt 378,84 US-Dollar nach 378,41 Dollar im Vormonat.

Gaswirtschaft entwirft Transformationspfad zu Klimaneutralität

Die Verbände der Energiewirtschaft BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches und Zukunft Gas haben einen "Transformationspfad hin zur Klimaneutralität" präsentiert. Dieser sei in den vergangenen Monaten in einem intensiven Prozess mit ihren Mitgliedsunternehmen und externen Stakeholdern entworfen worden. Mit Blick auf ein klimaneutrales Energiesystem der Zukunft entwickle sich die Gasbranche weiter in Richtung Wasserstoffwirtschaft.

Habeck reist Freitag wegen LNG-Terminal nach Mukran

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird nach Angaben seines Ministeriums erneut nach Rügen reisen, um über das dort geplante Flüssiggasterminal zu sprechen. Ministeriumssprecher Stephan Gabriel Haufe sagte bei einer Pressekonferenz, "dass Minister Habeck am Freitag nach Mukran reisen wird und auch für gemeinsame Gespräche mit der Landesregierung und den Stakeholdern vor Ort zur Verfügung steht". Zu Berichten, dass der Bund das neue LNG-Terminal im Hafen von Mukran errichten wolle, sagte er, die Gespräche zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und dem Ministerium liefen weiter.

Habeck sieht Fortschritte bei Diversifizierung der Handelsbeziehungen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Fortschritte bei der nötigen Diversifizierung der deutschen Handelsbeziehungen angesichts neuer geopolitischer Herausforderungen festgestellt. "Wir sind im letzten Jahr vorangekommen", sagte Habeck beim Weltwirtschaftstag im Rahmen der Weltkonferenz der deutschen Auslandshandelskammern in Berlin. "Wir haben Handelsabkommen losgelöst, die davor blockiert waren." Als wichtigstes Beispiel nannte Habeck das Ceta-Abkommen der EU mit Kanada.

Bundesregierung bestätigt Erlaubnis für Cosco-Einstieg beim Hamburger Hafen

Nach zwischenzeitlichen Zweifeln hat die Bundesregierung bestätigt, dass die chinesische Staatsreederei Cosco beim Hamburger Hafen einsteigen darf. "Die Bundesregierung bleibt dabei", dass Cosco "Anteile von weniger als 25 Prozent" am Containerterminal Tollerort (CTT) erwerben dürfe, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwochabend. Das Terminal wird vom Hamburger Hafenunternehmen HHLA betrieben.

Rund 7,4 Milliarden Schweizer Franken der russischen Zentralbank in der Schweiz

Die Gesamthöhe der in der Schweiz gehaltenen Reserven und Vermögenswerte der russischen Zentralbank beträgt rund 7,4 Milliarden Schweizer Franken (7,6 Milliarden Euro). Das teilte das Wirtschaftsministerium in Bern mit. Dazu kommen rund 7,5 Milliarden Schweizer Franken von sanktionierten Organisationen oder Personen, die wegen des Ukraine-Kriegs einer Vermögenssperre unterliegen.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Industrieproduktion März +1,1% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion März +0,9% gg Vorjahr - IBGE

