Québec Nickel Corp. (CSE: QNI; FSE: 7lB; OTCQB: QNICF) ("QNI" oder das "Unternehmen") freut sich, den Beginn eines metallurgischen Testprogramms auf Scoping-Ebene auf dem zu 100 unternehmenseigenen Projekt Ducros in Lebel-sur-Quévillon, Québec, bekannt zu geben. Ziel des metallurgischen Arbeitsprogramms ist die Durchführung einer vorläufigen Eignungsbewertung der Zone Fortin Sill zur Produktion von verkaufsfähigen Konzentraten mit kritischen Metallen (Ni-Cu-Co-PGE+Au). SGS Canada ("SGS") wurde mit der Durchführung der Studie in seinem Labor in Québec City beauftragt.

Figure 1. Select photographs of some of the metallurgical test work program drill core provided to SGS Canada. A blebby sulphide mineralization from hole QDG-23-29M at 22,00 metres depth (HQ core, long dimension of photograph is 8 cm); B net texture sulphides from hole QDG-23-29M at 36,45 metres depth (HQ core, long dimension of photograph is approximately 6,0 cm); C disseminated and semi massive sulphides from hole QDG-23-29M at 36,60 metres (HQ core, long dimension of photograph is approximately 6,0 cm); and D semi massive sulphide vein from hole QDG-23-28M at 41,25 metres hole depth (HQ core, long dimension of photograph is approximately 6,0 cm). (Photo: Business Wire)

Die metallurgische Studie wurde initiiert, um die bedeutenden Bohrergebnisse des unternehmenseigenen Explorationsprogramms 2022 in der Zone Fortin Sill weiterzuverfolgen, darunter 31,00 Meter mit 0,37 Ni, 0,40 Cu, 176 ppm Co und 0,55 g/t Pt-Pd-Au in Bohrloch QDG-22-09 (siehe Pressemitteilung vom 16. Mai 2022), 43,39 Meter mit 0,24 Ni, 0,25 Cu, 146 ppm Co und 0,35 g/t Pt-Pd-Au in Bohrloch QDG-22-28 (siehe Pressemitteilung vom 30. August 2022) und 11,80 Meter mit 1,44 Ni, 1.49 Cu, 461 ppm Co und 2,79 g/t Pt-Pd-Au in Bohrloch QDG-22-29 (siehe Pressemitteilung vom 30. August 2022

Metallurgische Bohrungen und Probenahmen

Im April 2023 schloss das Unternehmen mehrere Bohrlöcher mit HQ-Durchmesser in der Zone Fortin Sill ab, die neues Material für das metallurgische Testprogramm liefern werden. Die speziellen metallurgischen Bohrlöcher wurden so konzipiert, dass sie die zuvor abgeschlossenen Bohrlöcher in der Fortin Sill Zone imitieren und drei verschiedene Arten und Gehalte von Mineralisierungen anstreben, einschließlich:

Niedriggradige disseminierte und blasige Sulfidmineralisierung mit einem angestrebten Durchschnittsgehalt von 0,30 Nickel Kupfer Mittelgradige blasige bis stark disseminierte Mineralisierung mit einem angestrebten Durchschnittsgehalt von 0,75 Nickel Kupfer Hochgradige Netto-Textur bis semi-massive Mineralisierung mit einem Zielgehalt von mehr als 1,50 Nickel Kupfer

Für die Studie wurden insgesamt 150 Kilogramm mineralisierte Bohrkerne mit HQ-Durchmesser entnommen, die drei 50-Kilogramm-Proben von jedem Stil und Zielgehalt der Mineralisierung umfassen. Stücke repräsentativer ganzer Bohrkerne wurden ausgewählt, katalogisiert und in gesicherten Plastikkübeln verpackt, bevor sie an die SGS-Einrichtung in Québec City geliefert wurden. Fotografische Beispiele für einige der Bohrkernproben, die für dieses Arbeitsprogramm verwendet werden sollen, sind in Abbildung 1 ("Figure 1") dargestellt.

Metallurgisches Testarbeitsprogramm

SGS wurde beauftragt, ein metallurgisches Testprogramm auf Scoping-Ebene durchzuführen, um die Eignung der Zone Fortin Sill für die Produktion verkaufsfähiger Konzentrate aus kritischen Metallen (Ni-Cu-Co-PGE+Au) zu bewerten. Der Umfang des SGS-Arbeitsprogramms umfasst:

Prüfung der Mahlbarkeit mit Bond-Kugelmühlen

Flotationsversuche

Prüfung der Fest-Flüssig-Trennung und

Umweltbezogene Analysen

Im Rahmen des Arbeitsprogramms wird auch untersucht, ob die Effizienz und/oder die Ausbeute durch die Produktion eines kombinierten Nickel-Kupfer-Konzentrats oder zweier getrennter Nickel- und Kupferkonzentrate optimiert werden kann. Darüber hinaus soll im Zuge der Arbeiten untersucht werden, wie sich die anderen Metalle von Interesse, zum Beispiel Kobalt, Platin, Palladium und Gold, unter verschiedenen Verwertungsszenarien verhalten. Der Flussbild-Vergleich wird anhand einer Mischung der drei Proben durchgeführt, die eine niedrig-, mittel- und hochgradige Ni-Cu-Co-PGE-Au-Mineralisierung repräsentieren. Zum Abschluss werden ein Locked-Cycle-Test an der gemischten Mischung sowie Batch-Rougher- und Cleaner-Tests und Locked-Cycle-Tests an den Proben mit Gehaltsschwankungen unter Verwendung des Flussbilds mit der besten Leistung durchgeführt.

Ende April trafen die 150 Kilogramm Kernproben in der SGS-Anlage ein, und die Vorarbeiten haben begonnen. Das Arbeitsprogramm wird voraussichtlich im 4. Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Kernverarbeitung und QAQC

Québec Nickel hat für seine Bohrprogramme ein Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle ("QAQC") implementiert, um die besten Praktiken für die Protokollierung, Probenahme und Analyse des Bohrkerns sowie für die Sammlung und Analyse von Gesteinsproben sicherzustellen. Dies umfasst das regelmäßige Einbringen von geochemischen Leerproben, Duplikaten und mehreren zertifizierten Ni-Cu-PGE-Au-Referenzmaterialstandards (CRMs) in den Probenstrom.

Die Bohrkerne werden täglich von den Mitarbeitern des Ducros-Projekts von den Bohrgeräten entnommen und in gesicherten Kernkisten zu den Kernaufzeichnungseinrichtungen von QNI in Lebel-sur-Quévillon transportiert. Die Protokollierung erfolgt auf Laptops, und die Daten werden mit einer zweckmäßigen Computersoftware erfasst.

Die für geochemische Analysen bestimmten Bohrkerne werden von Geologen identifiziert, gekennzeichnet und dann mit einer Diamantscheibe in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte der Kernprobe des NQ-Durchmessers wird in einen beschrifteten und gesicherten Probenbeutel gepackt. Die verbleibende Hälfte der Kernprobe wird zur Archivierung in die Kernkiste zurückgelegt. Das Projektpersonal transportiert alle Kernproben in gesicherten und nummerierten Reissäcken von den Aufzeichnungseinrichtungen von QNI entweder zur Probenaufbereitungsanlage von AGAT Laboratories oder zur Probenaufbereitungsanlage von SGS, die sich beide in Val-d'Or, Québec, befinden.

AGAT Laboratories und SGS Natural Resources arbeiten nach einem Qualitätsmanagementsystem, das der Norm ISO/IEC 17025:2017 entspricht. Die Analyse von Edelmetallen (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Brandprobe mit ICP-OES-Abschluss, während die Analyse von Nickel, Kupfer und 41 anderen Elementen mit dem 4-Säuren-Aufschluss-Metallpaket von AGAT mit ICP-OES-Abschluss durchgeführt wird.

QUALIFIZIERTE PERSON

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo., Vice-President of Exploration bei Québec Nickel Corp. und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101"), hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

ÜBER DIE QUEBEC NICKEL CORP.

Die Québec Nickel Corp. ist eine Mineralexplorationsgesellschaft, die sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Nickelprojekten in Québec, Kanada, konzentriert. Die Gesellschaft verfügt über eine 100%ige Beteiligung am Ducros-Areal, das aus 282 zusammenhängenden Bergbau-Claims mit einer Fläche von 15.293 Hektar im östlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels in Québec (Kanada) besteht. Weitere Informationen über die Québec Nickel Corp. finden Sie unter www.quebecnickel.com.

VORSICHTSHINWEISE UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die vorliegende Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die Ereignisse oder Entwicklungen ansprechen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, anhand von Worten wie "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücke identifiziert werden können, oder Aussagen, die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Performance, und die tatsächlichen Ergebnisse können möglicherweise erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem die Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Performance sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens an dem Tag, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren verändern sollten.

