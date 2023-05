HAMBURG (dpa-AFX) - Der Aufsichtsratsvorsitzende von TAG Immobilien , Rolf Elgeti, wird sich auf der kommenden Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl stellen. Elgeti werde daher mit Ablauf der Versammlung am 16. Mai aus dem Gremium ausscheiden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Elgeti habe für den Schritt "persönliche Gründe" angeführt. Die übrigen Kandidaten stehen den Angaben zufolge unverändert zur Wahl. Der Aufsichtsrat gehe in seiner derzeitigen Zusammensetzung davon aus, dass Olaf Borkers im Fall seiner Wahl für den Aufsichtsratsvorsitz bis zur satzungsgemäßen Vervollständigung des Gremiums kandidieren werde.

Der Aufsichtsrat werde mit der Suche nach einer geeigneten Nachfolge beginnen und wolle diese zügig abschließen. Elgeti war seit Ende 2014 Aufsichtsratsvorsitzender, zuvor war er Vorstandschef von TAG./nas/he