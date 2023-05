Auf der Entwicklerkonferenz Google I/O hat Adobe heute eine neue Integration von Firefly in Googles Bard-KI sowie die Ausweitung der Content Authenticity Initiative bekannt gegeben. Die Beta-Version von Firefly ist erst einen Monat am Markt und schon haben Kreativprofis mehr als 70 Millionen Bilder mit Funktionen wie Text-zu-Bild, Vektor-Umfärbung und Texteffekten generiert. Weitere Funktionen sollen in den kommenden Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...