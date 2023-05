NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suse nach einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Linux-Spezialist habe in den vergangenen sechs Quartalen nun schon viermal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognosekürzung werfe einige Fragen auf zur Strategie und lasse vermuten, dass der neue Vorstandschef einiges an Arbeit vor sich habe, um eine neue Strategie aufzuzeigen. Bei Suse gebe es zwar auch Positives, aber das hartnäckige Verfehlen der Ziele mache es Investoren schwer, sich auf die Silberstreifen am Horizont zu fokussieren./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 15:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 15:28 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU2333210958

