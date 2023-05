Ausarbeitung eines Projektentwicklungsplans ("PEP") für eine Hazer-Anlage in Frankreich im kommerziellen Maßstab

Projektstandort soll das bestehende LNG-Importterminal in Montoir-de-Bretagne sein

Die Vormachbarkeitsstudie ("VMS") ist abgeschlossen und zeigt, dass die Technologie von Hazer die EU-Vorschriften für kohlenstoffarme Wasserstoffproduktion erfüllen kann

Ausarbeitung endgültiger Handelsvereinbarungen und Erkundung potenzieller Projektfinanzierungsquellen, einschließlich EU-Programmen, durch die Parteien

PERTH, Australien, May 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazer Group Ltd ("Hazer" oder das "Unternehmen", ASX: HZR) freut sich bekanntzugeben, dass es die bestehende unverbindliche Absichtserklärung mit ENGIE SA, einem französischen multinationalen Energieversorgungsunternehmen, erweitert hat, um die Entwicklung einer ersten Anlage von Hazer in Europa weiter voranzutreiben. Diese Vereinbarung ist eine Fortsetzung der Aktivitäten im Rahmen der ursprünglichen Absichtserklärung, die von beiden Parteien unterzeichnet wurde (siehe Bekanntmachung vom 28. Juli 2022).

Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung haben Hazer und ENGIE vereinbart, bei der Erstellung des Projektentwicklungsplans ("PEP") für eine Anlage zur Herstellung von sauberem Wasserstoff und Graphitkohlenstoff auf der Grundlage der von Hazer entwickelten Technologie am bestehenden LNG-Import- und Wiederverdampfungsterminal in Montoir-de-Bretagne in Frankreich (das "Projekt") zusammenzuarbeiten. Eigentümer und Betreiber des Terminals ist ELENGY, ein Tochterunternehmen von ENGIE. Das Projekt wird als H 2 Montoir bezeichnet, und die geplante Produktionsanlage zielt auf eine anfängliche Produktionskapazität von mindestens 2.500 Tonnen Wasserstoff pro Jahr (tpa) ab. Der erzeugte Wasserstoff wird in industriellen Anwendungen und in der Mobilitäts- und Autoindustrie eingesetzt.

Diese Absichtserklärung folgt auf einen technischen Informationsaustausch, eine Due-Diligence-Prüfung und eine erste Markteinschätzung, die ENGIE im Laufe des Jahres 2022 durchgeführt hat. ENGIE hat eine Vormachbarkeitsstudie ("VMS") über die Anwendung des Hazer-Verfahrens am bestehenden LNG-Import- und Regasifizierungsterminal in Montoir-de-Bretagne durchgeführt. Im Rahmen der Aktivitäten, die während der PFS-Phase durchgeführt wurden, ergaben vorläufige Untersuchungen, dass der in der Anlage von Hazer produzierte Wasserstoff die Anforderungen für kohlenstoffarme Wasserstoffprojekte gemäß den einschlägigen gesetzlichen Rahmenbedingungen und Leitlinien der Europäischen Union erfüllen kann.

Die erweiterte Absichtserklärung hat eine Laufzeit bis zum 15. April 2024, um den Parteien die Möglichkeit zu geben, gemeinsam an der Entwicklung der endgültigen Vereinbarungen zu arbeiten, einschließlich der Partnerschaftsstruktur, des kommerziellen Rahmens und der Lizenzierungsvereinbarungen. Jede Partei hat zugestimmt, ihre eigenen Kosten zu tragen, und die Vereinbarung schränkt keine der Parteien ein, eine ähnliche Transaktion oder eine ähnliche Beziehung mit Dritten über das H 2 Montoir-Projekt hinaus zu erörtern, einzugehen oder umzusetzen.

Glenn Corrie, Managing Director der Hazer Group Limited, sagt dazu: "Wir freuen uns, dieses Projekt in enger Zusammenarbeit mit ENGIE, einem sehr angesehenen internationalen Energieversorgungsunternehmen, voranzutreiben, um eine erste Produktionsanlage von Hazer in Europa zu realisieren. Europa ist ein strategischer Markt für Hazer, und wir freuen uns, dass wir eine Position bei einem weltweit führenden Energieunternehmen in einer Region aufbauen können, in der Klimaschutzmaßnahmen Priorität haben und die Technologie von Hazer eine unmittelbare Rolle bei der Beschleunigung der Dekarbonisierung auf kosteneffektive Weise spielen kann. Diese Zusammenarbeit mit ENGIE ist ein weiterer Beweis für das Potenzial der Technologie von Hazer und ihre Attraktivität auf dem Markt."

Valérie Ruiz-Domingo, ENGIE - Group Hydrogen Vice-President, dazu: "Wir freuen uns, gemeinsam mit Hazer eine erste Pyrolyseanlage im industriellen Maßstab zu entwickeln, um unsere Kunden in der Industrie und im Mobilitätssektor bei der Erreichung ihrer Klimaneutralitätsziele zu unterstützen."

Diese Mitteilung wurde vom Verwaltungsrat des Unternehmens zur Veröffentlichung freigegeben.

ÜBER DIE HAZER GROUP LTD

Die Hazer Group Limited ("Hazer" oder "das Unternehmen") ist ein an der ASX notiertes Technologieentwicklungsunternehmen, das sich mit der Kommerzialisierung des Hazer-Verfahrens befasst, einem emissionsarmen Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff und graphitischem Kohlenstoff. Das Hazer-Verfahren ermöglicht die effektive Umwandlung von Erdgas und ähnlichen Methan-Einsatzstoffen in Wasserstoff und hochwertige, fortschrittliche Kohlenstoffmaterialien unter Verwendung von Eisenerz als Prozesskatalysator.

ÜBER ENGIE

Engie SA ist ein französischer multinationaler Energieversorger mit Hauptsitz in Paris, Frankreich, der in den Bereichen Energiewende, Stromerzeugung und -verteilung, Erdgas, Kernenergie, erneuerbare Energien und Erdöl tätig ist. Weitere Informationen über das Geschäft von ENGIE finden Sie unter: https://www.engie.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die nicht ausschließlich auf historischen Fakten beruhen, sondern auf den aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse.

Wenn das Unternehmen eine Erwartung oder Überzeugung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse äußert oder impliziert, wird diese Erwartung oder Überzeugung in gutem Glauben geäußert und es wird angenommen, dass sie eine angemessene Grundlage hat. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen jedoch Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten, prognostizierten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Revisionen von "zukunftsgerichteten Aussagen" zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung oder den Eintritt unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

