Berlin, 11.05.2023. Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700, TecDAX) konnte ihren Umsatz im ersten Quartal 2023 um 16% auf 57,9 Mio. EUR steigern. Der Nettogewinn lag vor allem aufgrund von Währungsverlusten sowie Inflationsanpassungen mit 4,7 Mio. EUR oder 0,23 EUR pro Aktie 29% unter dem Vorjahresquartal.



Der deutliche Umsatzanstieg resultiert aus der nachhaltig wachsenden Nachfrage nach Radioisotopen für pharmazeutische und industrielle Anwendungen. Dem steht eine geringere Rohmarge durch einen schwächeren Produktmix im Segment Isotope Products gegenüber. Ursache des Ergebnisrückgangs im Vergleich zum Vorjahr sind im Wesentlichen Verluste im Rahmen der Bewertungen von Bilanzpositionen in Fremdwährungen sowie Inflationsanpassungen im Hochinflationsland Argentinien, die im ersten Quartal des Vorjahres noch nicht enthalten waren, in Summe rund 1,5 Mio. EUR.



Die Umsätze im Segment Medical lagen in den ersten drei Monaten des Jahres mit 24,1 Mio. EUR rund 4 Mio. EUR oder 20% über dem Niveau des Vorjahres. Hauptwachstumstreiber bleibt dabei nach wie vor das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen, auch die Umsätze mit Laborgeräten legten erneut zu. Leichte Rückgänge zeigten sich im Bereich Radiation Therapy, diese sind dem Verkauf der Wolf-Medizintechnik GmbH und des HDR-Geschäfts zuzuschreiben.



Auch das Segment Isotope Products erzielte mit 33,8 Mio. EUR einen um 4 Mio. EUR oder etwa 13% höheren Umsatz als in den ersten drei Monaten 2022. Nahezu alle Hauptproduktgruppen trugen zu dieser guten Entwicklung bei. Die margenstarken Umsätze mit Strahlenquellen für die Anwendung im Energiesektor verzeichneten hingegen ein deutlich schwächeres erstes Quartal als im Vorjahr.



Die am 30. März 2023 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bleibt unverändert. Der Vorstand rechnet weiterhin mit einem Umsatz von knapp 230 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss von rund 25 Mio. EUR.



https://www.ezag.com/fileadmin/user_upload/ezag/investors-financial-reports/deutsch/euz123d.pdf Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

