Düsseldorf (ots) -Jetzt gibt es kein Halten mehr für Shoppingfans: Am 10. Mai hat TK Maxx seinen Onlineshop in Deutschland gelauncht und bietet damit nun allen Schnäppchenjäger*innen ein Omnichannel-Einkaufserlebnis. Smarte Shopaholics können jetzt rund um die Uhr unter www.tkmaxx.de (https://www.tkmaxx.com/de/de/) auf Schatzsuche gehen, um neue Styles von Top Marken und Designer Labels immer bis zu 60 Prozent günstiger* zu ergattern.Der große Launch wurde mit mehr als 200 Gästen im Supercandy Pop-up Museum in Köln gefeiert, das sich in ein unvergessliches und instagrammable TK Maxx Erlebnis verwandelt hat. TV- und Dancing-Star Motsi Mabuse führte durch diesen besonderen Abend voller WOW-Momente mit dem großen Reveal, Rollerblading-Show und Schatzsuche im Bällebad. Unter den exklusiven Gästen waren einige der größten Influencer Deutschlands wie Julian Claßen, Laura Maria Rypa, Ana Johnson, Paola Maria Koslowski, Yeliz Koc, Maren Wolf, Kisu sowie prominente Gesichter wie Cathy Hummels, Sarah Engels, Tina Ruland, Evelyn Burdecki, Lola Weippert und viele mehr.