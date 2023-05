EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Deutsche Beteiligungs AG: Starke Wertsteigerung im ersten Halbjahr durch kontinuierliche Entwicklung des Portfolios



11.05.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Deutsche Beteiligungs AG: Starke Wertsteigerung im ersten Halbjahr durch kontinuierliche Entwicklung des Portfolios Nettovermögenswert steigt im ersten Halbjahr um 14 Prozent auf 646,5 Millionen Euro*

Ergebnis aus der Fondsberatung steigt plangemäß auf 7,2 Millionen Euro

Angehobene Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Vier erfolgreiche Veräußerungen realisiert, eine weitere vereinbart Frankfurt am Main, 11. Mai 2023. Der Nettovermögenswert der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) ist in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres um vierzehn Prozent auf 646,5 Millionen Euro gestiegen. Treiber dieser erfreulichen Zunahme ist die operative Entwicklung der aktuell 36 Unternehmen im Portfolio der DBAG, die Entwicklung der Vergleichsunternehmen am Kapitalmarkt und die erfolgreichen Veräußerungen. Anknüpfend an das erste Quartal 2022/2023 unterstreicht das Halbjahresergebnis die vorausschauende strategische Entscheidung zur Erweiterung des Sektor-Fokus um Branchen, die von strukturellem Wachstum geprägt sind, wie beispielsweise Breitband-Telekommunikation sowie IT-Services und Software. Ebenfalls zahlt die Vergrößerung des geografischen Einzugsgebiets der DBAG auf dieses Ergebnis ein. Insofern tragen diese strategischen Weiterentwicklungen bereits Früchte. Im Segment Fondsberatung konnte das Ergebnis vor Steuern im Berichtshalbjahr plangemäß auf 7,2 Millionen Euro, nach 5,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, gesteigert werden. Das Segment Private-Equity-Investments erreichte ein gegenüber dem Vorjahr deutlich höheres Ergebnis vor Steuern von 75,7 Millionen Euro. Für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 beträgt das Konzernergebnis 82,6 Millionen Euro (-35,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum). Die maßgeblichen Steuerungskennzahlen der Gesellschaft, der Nettovermögenswert und das Ergebnis aus der Fondsberatung, aber auch das Konzernergebnis, liegen nach der ersten Hälfte 2022/2023 im Korridor der am 18. April 2023 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023. In dem heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht wird diese Prognose bestätigt. Die DBAG weist regelmäßig darauf hin, dass Ergebnisse einzelner Quartale nicht auf das gesamte Geschäftsjahr hochgerechnet werden können. "Die aktuelle Marktlage ist anspruchsvoll, gerade vor diesem Hintergrund sind unsere starken Halbjahresergebnisse umso erfreulicher. Dies zeigt erneut, dass unsere von langer Hand geplante inhaltliche und geografische Diversifizierung absolut richtig war und ist. Unserem Team ist es zu verdanken, dass wir auch in herausfordernden Marktlagen wie der aktuellen, spannende Möglichkeiten zur Wertsteigerung nutzen konnten", sagt Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG. "Dabei waren über die ganze Breite unseres Portfolios positive Wertbeiträge zu verzeichnen. Dies unterstreicht seine besondere Qualität", heißt es im heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht. Zusätzlich konnten wir in einem schwierigen Marktumfeld vier erfolgreiche Veräußerungen realisieren, eine weitere vereinbaren sowie mehrere Unternehmenszukäufe durch Portfoliounternehmen begleiten. Zudem trägt der strategische Sektor-Fokus und die geografische Erweiterung sowie unser interdisziplinäres Team dazu bei, Wertsteigerungspotenziale für unsere Aktionäre, Fondsinvestoren und Portfoliounternehmen noch stärker auszuschöpfen.



* Adjustiert um Dividendenzahlung



Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und IndustryTech-Unternehmen - Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare.Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,6 Milliarden Euro. Deutsche Beteiligungs AG

Unternehmenskommunikation · Roland Rapelius

Untermainanlage 1 · 60329 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 95 787-365 · +49 151 266 63 172 (mobil)

E-Mail: roland.rapelius@dbag.de



11.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com