Positive Entwicklung im Segment Bioethanol in Q3 2022/23 gegenüber Q2 2022/23

Falsch gekennzeichnete Biodieselimporte belasten europäischen Biodieselmarkt

VERBIO stellt Weichen für weiteres Wachstum

Leipzig, 11. Mai 2023 - VERBIO erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 einen Konzernumsatz von EUR 1.521,3 Mio. (9 M 2021/22: EUR 1.237,5 Mio.). Der Anstieg der Umsatzerlöse ist überwiegend auf höhere durchschnittliche Absatzpreise, sowohl für Biodiesel als auch für Bioethanol, zurückzuführen. Vergleichsweise teurere Rohstoffbezüge und Energiekosten führten zu einem Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf EUR 213,5 Mio. nach neun Monaten 2022/23 (9 M 2021/22: EUR 314,9 Mio.). Im Vorjahresvergleichszeitraum profitierte VERBIO von attraktiven Rohstoffeinkäufen.

Q3 2022/23: Positive Entwicklung im Segment Bioethanol

Im dritten Quartal erreichte VERBIO einen Umsatz von EUR 443,6 Mio. (Q3 2021/22: EUR 428,4 Mio.) und ein EBITDA von EUR 43,2 Mio. (Q3 2021/22: EUR 127,7 Mio.), nach EUR 485,5 Mio. Umsatz und EUR 48,9 Mio. EBITDA im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23. Die Erholung im Segment Bioethanol glich den Rückgang im Segment Biodiesel weitestgehend aus und verdeutlicht die Vorteile von VERBIO's Produktportfolio.

Im Segment Biodiesel erwirtschaftete VERBIO einen Umsatz von EUR 308,2 Mio., 6 % über dem des Vorjahresvergleichszeitraums (Q3 2021/22: EUR 292,0 Mio.) und 14% unter dem des Vorquartals (Q2 2022/23: EUR 357,4 Mio.). Hauptgrund hierfür sind stark rückläufige Biodieselpreise u.a. durch falsch gekennzeichnete chinesische Biodieselimporte. Allein von Januar bis März verloren die Marktpreise ca. EUR 375 pro Tonne. Im gleichen Zeitraum kamen die Rapsölpreise nur um etwa

EUR 130 pro Tonne zurück, wobei der zeitliche Verzug zwischen Einkauf und Verkauf VERBIO's Ergebnis zusätzlich belastete. Die attraktiv gepreisten THG-Prämien stabilisierten das Ergebnis, sodass ein EBITDA von EUR 24,5 Mio. erreicht werden konnte (Q2 2022/23: EUR 47,0 Mio.; Q3 2021/22: EUR 75,3 Mio.).

Im Segment Bioethanol verzeichnete VERBIO aufgrund der gestiegenen Marktpreise sowie des Verkaufs von zusätzlicher THG-Quote aus Biomethan eine positive Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis gegenüber dem zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. VERBIO erzielte einen Umsatz von EUR 133,8 Mio., 9 % über dem des Vorquartals (Q2 2022/23: EUR 123,3 Mio.) und auf dem Niveau des Vorjahresvergleichszeitraums (Q3 2021/22: EUR 133,7 Mio.). Das EBITDA lag mit EUR 17,5 Mio. wieder weit über dem Ergebnis des Vorquartals (Q2 2022/23: EUR 1,7 Mio.). Im Vorjahresvergleichszeitraums (Q3 2021/22: EUR 52,0) profitierte VERBIO von niedrigeren Getreideeinstandspreisen und Energiekosten.

VERBIO stellt Weichen für zusätzliches Wachstum im globalen Dekarbonisierungsmarkt

Im dritten Quartal investierte VERBIO EUR 35,8 Mio. in den weiteren Ausbau der Bioraffinerie in Nevada, das BioLNG/BioCNG Tankstellennetzwerk und den Ausbau von fortschrittlichen Biokraftstoffkapazitäten in Deutschland. Im laufenden Quartal (Q4 2022/23) gab VERBIO den Kauf einer Bioethanolanlage in den USA bekannt, die sukzessive in eine VERBIO Bioraffinerie umgebaut wird. Der Inflation Reduction Act zielt darauf ab, Investitionen in den Klimaschutz und saubere Energie in den Vereinigten Staaten zu fördern und bietet Bestimmungen, die dem Projekt zugutekommen werden.

Das Nettofinanzvermögen lag zum 31.03.2023 bei EUR 121,3 Mio. (30.06.2022: EUR 284,1 Mio.), die Eigenkapitalquote bei 73,8 % (30.06.2022: 72,5 %).

Ausblick: Verzug zwischen Einkauf und Verkauf belastet vorerst; gegen Missbrauch von Zertifikaten im Biodiesel wird vorgegangen

Vor dem Hintergrund der weiterhin rückläufigen Biodieselpreise u.a. aufgrund gefälschter Kennzeichnung von Biodieselimporten aus China bei rollierenden Rohstoffbezügen passte der Vorstand die EBITDA-Prognose am 27. April auf eine Größenordnung von EUR 240 Mio. an. Laut Branchenreports werden derzeit EU-weite und nationale Lösungen entwickelt, um gegen den Missbrauch von Zertifikaten vorzugehen. "Wir begrüßen, dass auch die Zertifizierungsstelle ISCC mit Überraschungsintegritätsprüfungen reagiert und bereits fünf Zertifikate in den letzten Wochen entzogen hat. Auch Mineralölunternehmen müssen nun reagieren und dürfen falsch klassifizierten Biodiesel auf Basis von Palmöl nicht mehr einsetzen. Nur so kann die Dekarbonisierung des Verkehrs mit nachhaltigen Biokraftstoffen gewährleistet werden." sagt Claus Sauter, Vorstandsvorsitzender der VERBIO AG.

VERBIO Kennzahlen

in Mio. EUR 9 M 21/22 9 M 22/23 yoy Q3 21/22 Q3 22/23 yoy Produktion Biodiesel (t) 444.180 456.242 3% 138.988 153.149 10% Bioethanol (t) 194.904 208.249 7% 67.684 65.566 -3% Biomethan (MWh) 651.901 793.604 22% 237.183 271.476 14% Umsatz 1.237,5 1.521,3 23% 428,4 443,6 4% Segment Biodiesel 877,7 1.101,0 25% 292,0 308,2 6% Segment Bioethanol 351,4 409,9 17% 133,7 133,8 0% EBITDA 314,9 213,5 -32% 127,7 43,2 -66% EBITDA Marge 25,4% 14,0% -11pp 29,8% 9,7% -20pp Segment Biodiesel 193,6 163,0 -16% 75,3 24,5 -67% EBITDA Marge 22,1% 14,8% -7pp 25,8% 7,9% -18pp Segment Bioethanol 119,3 48,1 -60% 52,0 17,5 -66% EBITDA Marge 33,9% 11,7% -22pp 38,9% 13,1% -26pp

in Mio. EUR 30.06.2022 31.03.2023 +/- Nettofinanzvermögen 284,1 121,3 -57% Eigenkapitalquote 72,5% 73,8% +1pp

Ausführliche Informationen über die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 finden Sie in der Quartalsmitteilung zum 31. März 2023, die ab 08:30 Uhr (MEZ) unter www.verbio.de/finanzberichte abrufbar ist.



Informationen zur VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VERBIO)

Die VERBIO AG ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn. VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO 2 -Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr. Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. Die VERBIO-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. Die VERBIO übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Veröffentlichung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

