Beim Gesundheitskonzern Fresenius (WKN: 578560) lief es in den letzten Jahren nicht gut. Während Umsatz und Gewinn mehr oder weniger stagnierten, stürzte der Kurs der Fresenius-Aktie seit dem Sommer 2017 in der Spitze um rund 75 % ab. Der seit Oktober 2022 amtierende neue CEO versucht das Unternehmen wieder auf die Erfolgsspur zu führen und konnte in dieser Woche erste kleine Erfolge vorstellen. Wir schauen genauer hin. Pläne für den Turnaround Anfang des Jahres verkündete Fresenius seine neue Ausrichtung. ...

