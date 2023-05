Allianz (WKN: 840400) und Münchener Rück (WKN: 843002) haben ihre Dividenden an die Investoren ausgezahlt. Wenn es dir so wie mir geht, haben die beiden DAX-Versicherer einen größeren Anteil der jährlichen Gesamtausschüttungen bei dir ausgemacht. In den letzten Jahren konnten wir beide Aktien schließlich hin und wieder günstig kaufen. Die große Preisfrage ist jedoch stets: Wohin mit den Dividenden, die wir erhalten, aber nicht direkt anderweitig benötigen? Reinvestieren ist das entscheidende Schlüsselwort. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...