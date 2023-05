NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die gekappten Jahresziele bedeuteten einen Korrekturbedarf von etwa 12 Prozent für den Marktkonsens des bereinigten operativen Ergebnisses, schrieb Analyst Toby Ogg am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Beim Free Cashflow seien es sogar rund 45 Prozent./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 07:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 07:07 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU2333210958

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken