Veganz veröffentlicht Geschäftsbericht 2022

- Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramm aufgesetzt- Vertriebskanal Food Service ausgebaut- Weiterhin Fokus auf Deutschland und Europa- Anstieg der Rohertragsmarge auf 32,4 Prozent- Konsequenter Ausbau der Eigenproduktion

Auch die Veganz Group AG (veganz.de), der einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, hatte mit der anhaltenden Konjunkturschwäche zu kämpfen: Nachdem in den ersten Monaten des Jahres der Fokus des Lebensmitteleinzelhandels sowie des Discountbereichs auf der Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölkerung lag, war zuletzt vor allem die junge Kernzielgruppe (Generation Z und Millennials+) angesichts ihres vergleichsweise geringen Einkommens stark von den Preisanstiegen belastet. Insgesamt erschwerte diese Entwicklung die Neulistung von Veganz-Produkten sowie die Umsetzung von Aktionsmaßnahmen und führte zu einem Umsatzrückgang der Veganz Group AG auf 23,6 Mio. Euro (Vorjahr: 30,4 Mio. Euro). Die Anzahl der Verkaufsstellen ("Points of Sale", POS) zum 31. Dezember 2022 stieg demgegenüber auf 28.217 (31. Dezember 2021: 25.199) - maßgeblich im Zuge einer Weihnachtsaktion im Discountbereich mit insgesamt 4.538 POS im vierten Quartal 2022 (Vorjahr: 3.340 POS).

