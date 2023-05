Berlin (ots) -Ob Shopping, Reise, Job, Finanzen, Technik, Auto oder Immobilie - in fast allen Lebensbereichen sorgen Online-Portale für wichtige Entscheidungshilfen. Der Award "Deutschlands Beste Online-Portale" beantwortet alljährlich die Frage, welche Anbieter aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher top sind. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensenders ntv küren heute in feierlichem Rahmen in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz die diesjährigen Preisträger (Sendehinweis: ntv service, Montag, 15.05.2023, 18:35 Uhr).Auf der Basis von gut 52.000 eingegangenen Kundenstimmen werden die besten Online-Portale in 67 Kategorien ausgezeichnet. Zu den Top-Anbietern 2023 zählen aus Verbrauchersicht unter anderem Check24, Mobile.de, TUI.com, 11880.com und Stepstone. "Neben zahlreichen bekannten Namen stehen auch etliche Spezialisten hoch in der Kundengunst, etwa der Fahrradleasing-Experte Businessbike, das Heizöl-Preisportal Heizoel24 oder der Lebensmittel-Flash-Lieferdienst Flaschenpost.de", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Service-Magazine: "Der Award beantwortet die Frage nach den besten Online-Portalen Deutschlands. Dabei sind die Ergebnisse kein Juryvotum, sondern eine Entscheidung der Nutzerinnen und Nutzer selbst. Die Preisträger stellen somit echte Verbraucherempfehlungen dar."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice und Internetauftritt/App untersucht. Berücksichtigung fanden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Qualität und Vielfalt der Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Chat, E-Mail und Social Media, Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit sowie Informationswert und Usability der Portalseiten. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Ergebnis ein. Bewertet wurden 663 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 536 Online-Portale, für die jeweils mindestens 80 Kundenstimmen eingingen. Je nach Größe der Branche und Anzahl der bewerteten Anbieter werden bis zu drei Unternehmen pro Kategorie ausgezeichnet.PREISTRÄGER "DEUTSCHLANDS BESTE ONLINE-PORTALE 2023"(in alphabetischer Sortierung)Reise & MobilitätAuto-Abo: Finn.Auto, Like2drive, Vive La CarBootsverkauf & -ankauf: ADAC Skipper-Portal, Boatnet.de, Boot24.comCamper-Sharing: Paul Camper, YescapaCampingportale: Caravaning Campingplatzsuche, Eurocamp, SelectcampCarsharing: Flinkster, Miles, StadtmobilE-Mobilität: Efsmobility.de, Get it done, The Mobility HouseFahrrad-Abo: ADAC e-Ride, eBike Abo, SwapfietsFerienhausportale: Casamundo, Fewo-direkt, Traum-Ferienwohnungen.deFlughafenparkplätze: Ich parke billiger, Parkandfly.de, Parkplatzvergleich.deGebrauchtwagenportale: Autoscout24, Heycar, Mobile.deHotelbuchungsportale: Booking.com, Check24, HRSHotelvergleichsportale: Idealo Hotel, TrivagoKfz-Werkstatt-Portale: Autoreparaturen.de, Fairgarage, WerkstarsKreuzfahrtportale: E-hoi.de, Kreuzfahrtberater.de, Kreuzfahrten.deLastenräder & Bike-Sharing: Donkey Republic, Limebike, Nextbike by TierMietwagenportale: Billiger-Mietwagen.de, Check24, TUI CarsMitfahrzentralen: Clickapoint, Fahrgemeinschaft.de, MifazNeuwagenportale: Meinauto.de, Neuwagen24.de, Sixt-Neuwagen.dePauschalreisen-Vermittler: Check24, Expedia, HolidaycheckReiseschnäppchen: Secret Escapes, Urlaubsguru, Urlaubstracker.deReiseveranstalter: Berge & Meer, Meiers Weltreisen, TUI.comTankkosten-Vergleich: Benzinpreis-Blitz, Clever-tanken.de, Ich-tanke.deWohnmobilvermietung: DRM Deutsche Reisemobil Vermietung, McRent, RoadsurferWohnmobilvermittlung: Best Camper, Camperdays, CU CamperYachtcharter: Boataround, Klaro Charter, Yachtcharterfinder.comShoppingMarktplätze Privatanbieter: Ebay Kleinanzeigen, Etsy, VintedPreissuchmaschinen: Geizhals Preisvergleich, Guenstiger.de, IdealoRabattportale: Coupons.de, Einfach-sparsam.de, Gutscheine.deSchnäppchenportale: Dealdoktor, Mydealz, SchnäppchenfuchsUniversal & FinanzenBranchenverzeichnisse: 11880.com, Das Örtliche, Gelbe SeitenCrowdinvesting Unternehmen & Projekte: Bettervest, Invesdor, SeedmatchFahrradleasing-Portale: Businessbike, Jobrad, Mein-Dienstrad.deGoldankauf: Dein-Goldankauf.de, Moneygold.de, Norddeutsche Edelmetall ScheideanstaltKreditportale: Credimaxx, Giromatch, MaxdaLeasingportale: Abcfinance, Leasingtime, VehiculumLeasing-Vergleichsportale: Goleasy, Sparneuwagen.deSteuererklärungsportale: Steuerbot, Taxfix, WISO Steuer (Buhl.de)Universal-Vergleichsrechner: Check24, Tarifcheck.de, Tarifvergleich.deVergleichsrechner Finanzen & Versicherungen: Finanzcheck.de, Finanzfluss.de, Vergleich.deBerufJobbörsen: Stellenanzeigen.de, Stepstone, XingSpezial-Jobbörsen: Experteer.de, Ingenieur.de, YourfirmJobbörsen Berufseinsteiger: Azubi.de, IHK Lehrstellenbörse, StellenwerkJobbörsen Studierende/Aushilfen: Connecticum, Jobruf, StudiworkTechnik & GeräteDSL-Vergleichsportale: Check24, DSL-Web, Preisvergleich.deHandy-Ankauf: Myswooop.de, Rebuy, Zoxs.deMietportale Geräte/Maschinen: HKL Baumaschinen, KlarxMietportale Technik: Grover, Liverental.de, Mietnotebook.deWebhosting-Anbieter: Host Europe, Ionos by 1&1, United-domainsWohnen & HaushaltEnergietarif-Wechselportale: Switchup.de, Wechselfabrik, WechselpilotHausbauportale: Beispielhaus.de, Fertighaus.de, Musterhaus.netHaushaltshilfe/Kinderbetreuung: Betreut.de, Book a Tiger, Hallobabysitter.deHeizöl-Preisvergleich: Fast Energy, Heizoel24Immobilienportale: Immonet.de, Immoscout24, Immowelt.deMaklervermittlung: Immobilie-richtig-verkaufen.de, Immoverkauf24, Makler-LotseOnline-Textilreinigungen: Jonny Fresh, Persil Service Online, WaschmalUmzugsportale: Movinga, Umzug.de, Umzugsauktion.de/Umzugspreisvergleich.deWG-Portale: Housing Anywhere, SeniorenWG-Gold.de, WG-Gesucht.deFreizeitBeauty-Aboboxen: Glossybox, Mylittlebox, Pink BoxEssens-Lieferservice: Lieferando, Pizzeria.de, WoltFlash-Lieferdienste Lebensmittel: Bringoo, Flaschenpost.de, Knuspr.deHochzeitsportale: Braut.de, Weddix, ZankyouKochboxen: Easy Cook Asia, Hellofresh, Marley SpoonMietportale Universal: Mietmeile.de, Share4goodOnline-Lotto-Anbieter: Lotterie.de, Lotto.de, Lotto24Restaurant-Portale: Opentable, Quandoo, Schlemmer AtlasWetterportale: Deutscher Wetterdienst, Wetter.com, Wetter.deZeitschriften-Abos: Abomix, Leserservice.de, Lorenz-Leserservice.deVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv