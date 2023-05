Blue Cap hat nach Darstellung von SMC-Research einen deutlichen Gewinnrückgang im ersten Quartal hinnehmen müssen, erwarte aber Besserung im Jahresverlauf. SMC-Analyst Holger Steffen hat zwar seine Schätzungen und das Kursziel daraufhin etwas gesenkt, sieht aber dennoch ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Der Start von Blue Cap in das laufende Jahr sei laut SMC-Research vor allem ertragsseitig schwach ausgefallen. Während die Erlöse im ersten Quartal um 8 Prozent auf 89,6 Mio. Euro gesteigert werden konnten, sei das bereinigte EBITDA von 8,2 auf 5,7 Mio. Euro gesunken. Damit sei die Marge von 9,6 auf 6,3 Prozent zurückgegangen.

Das Management zeige sich für den weiteren Jahresverlauf trotzdem optimistisch. Der Fokus sei derzeit stark auf die Optimierung gerichtet. In der Breite des Portfolios seien zahlreiche Maßnahmen eingeleitet worden, um den Vertrieb zu verbessern, die Kosten zu reduzieren und den Cashflow zu erhöhen. Das solle sich schon im zweiten Halbjahr positiv auswirken, eventuell in Verbindung mit etwas besseren Rahmenbedingungen. Seit März spüre das Unternehmen in verschiedenen Bereichen zumindest schon wieder einen anziehenden Auftragseingang.

Die Prognose für das Gesamtjahr sehe einen Umsatz von 340 bis 355 Mio. Euro vor, der damit in der Nähe des Vorjahreswerts liegen würde. Auch die bereinigte EBITDA-Marge solle stabil bei 8 bis 9 Prozent bleiben. Für die nächsten Jahre zeige sich das Management zuversichtlich, dass die eingeleiteten Maßnahmen eine deutliche Wertsteigerung des Portfolios ermöglichen, und peile weiterhin einen Net Asset Value von 55 Euro je Aktie bis Ende 2025 an.

In Reaktion auf die Zahlen des ersten Quartals haben die Analysten ihre Schätzungen etwas vorsichtiger formuliert und erwarten für 2023 nun einen Umsatz von 344 Mio. Euro (bislang: 347,1 Mio. Euro) und ein EBITDA von 28,9 Mio. Euro (bislang: 30,8 Mio. Euro). Insgesamt falle der Projektionspfad etwas niedriger aus, was zusammen mit einer Abwertung der Beteiligung INHECO und einer etwas erhöhten Nettofinanzverschuldung der Holding zu einer Reduktion des Potenzialwerts von bislang rd. 39,00 auf 36,00 Euro je Aktie geführt habe.

Trotzdem biete dieses neue Kursziel immer noch ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Die Analysten trauen dem Konzern insgesamt eine positive Entwicklung zu und bekräftigen ihr Urteil "Buy".

