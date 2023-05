Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB-Geldpolitik bleibt ein wesentlicher Taktgeber für das Covered Bond-Segment; dabei gilt es nach unserem Dafürhalten, zwischen neuen und alten Einflüssen zu differenzieren, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Während der Einfluss des APP oder auch von TLTRO III schwinde, drücke die Zinsentwicklung auf die Kreditvergabe auch im Teilmarkt der Finanzierungen von Wohnimmobilien. Auch wenn wir derzeit keineswegs das Gespenst einer Kreditklemme an die Wand malen wollen, kann das schwache (bis zuweilen negative) Wachstum der Kreditportfolien aufseiten der Covered Bond-Emittenten auf mittlere bis lange Sicht das Emissionspotenzial belasten, so die Analysten der NORD/LB. Dabei bleibe die gedeckte Refinanzierung für viele Institute im neuen Zinsumfeld eine wichtige Fundingquelle. Dies gelte auch vor dem Hintergrund einer Neubepreisung von Risiken - u.a. von Senior Unsecured-Emissionen - sowie Fragezeichen mit Blick auf die Entwicklung der Einlagen als Folge der Inflationsentwicklung, aber auch als Resultat des neuen Zins- und Renditeumfelds. ...

