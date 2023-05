Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank von England (BoE) steht mit ihrer Zinsentscheidung zunächst im Mittelpunkt des Interesses, wobei eine Straffung zu erwarten ist, so die Analysten der Helaba.Der Leitzins dürfte ein weiteres Mal um 25 Basispunkte erhöht werden. Es wäre die zwölfte Zinserhöhung in Folge und damit würde das Zinsniveau seit Ende 2021 um insgesamt 4,40%-Punkte erhöht. Die Notenbanker in London stünden trotz der bisher erfolgten Straffung unter Handlungsdruck, denn die EU-harmonisierte Inflationsrate liege jenseits der 10%-Marke und die Arbeitslosenquote mit 3,7% in der Nähe des jüngsten zyklischen Tiefs. Die Situation sei damit der in der Eurozone und den USA nicht unähnlich, denn auch in Großbritannien schrumpfe die Geldmenge und die Jahresrate habe bereits massiv auf +0,4% gg. Vj. nachgegeben. ...

