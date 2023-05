ISG Provider Lens-Studie sieht Marktkonsolidierung, da IT-Dienstleister versuchen, ihre Fähigkeiten auszubauen, um der wachsenden Cloud-Nachfrage gerecht zu werden.

Deutsche Unternehmen vollziehen einen strategischen Wechsel zu branchenspezifischen Salesforce-Produkten. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute vorgelegt hat.

Die Studie "2023 ISG Provider Lens Salesforce Ecosystem Partners report for Germany zeigt, dass der starke Anstieg der Salesforce-Nutzung in Deutschland dazu führt, dass die IT-Dienstleister ihre Implementierungskapazitäten ausweiten müssen.

Laut Studie besteht ein wesentlicher Engpass im Mangel an qualifizierten Mitarbeitern mit Salesforce-Kenntnissen, die die Implementierungen durchführen können. Auf dem Markt für entsprechende IT-Dienstleistungen hat dies zu einem starken Konsolidierungsprozess geführt. Dieser zeigt sich darin, dass große Systemintegratoren andere Anbieter übernehmen, um ihre Kapazitäten zu erhöhen.

"Zusätzlich zu den Übernahmen verstärken die Salesforce-Anbieter den Personalausbau", sagt Dr. Matthias Paletta, Director, der für ISG Deutschland den Bereich Technology Modernization leitet. "Einige Anbieter stellen junge Fachkräfte ein und bilden sie zu Salesforce-Beratern aus, während andere erfahrene Berater aus anderen Bereichen zu Salesforce-Experten umschulen."

Salesforce entwickelt seine CRM-Produkte weiter, um spezifische Branchen zu unterstützen. Besonders deutlich wird diese Strategie in der Markteinführung von Angeboten wie der Salesforce Financial Services Cloud und der Health Cloud. Im Jahr 2020 verstärkte Salesforce seinen Fokus auf Branchen-Clouds durch die Übernahme von Velocity, einem unabhängigen Softwareanbieter, der Branchenlösungen auf der Grundlage von Salesforce entwickelt hat.

Abgesehen von diesen übergeordneten Trends hat sich der deutsche Markt für Salesforce-Entwicklung im vergangenen Jahr nicht wesentlich verändert. Der Konsolidierungsprozess war in Deutschland weniger ausgeprägt wie in den USA. Doch ungeachtet dessen hat das Konsolidierungstempo auch hierzulande inzwischen zugenommen.

"Klassische Salesforce-Tools sind für viele deutsche Unternehmen nicht leistungsstark genug", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Der Bedarf an funktionalen Erweiterungen, die über die Standardfunktionen hinausgehen, ist nach wie vor groß."

Die Studie "2023 ISG Provider Lens Salesforce Ecosystem Partners report for Germany" bewertet die Fähigkeiten von 42 Anbietern in sechs Marktsegmenten. Dies sind "Multicloud Implementation and Integration Services for Large Enterprises", "Implementation Services for Core Clouds Midmarket", "Implementation Services for Marketing Automation Midmarket", "Managed Application Services for Large Enterprises", "Managed Application Services for Midmarket" und "Implementation Services for Industry Clouds".

Die Studie stuft adesso SE, Deutsche Telekom und Reply in insgesamt vier Marktsegmenten als "Leader" ein. Accenture, Capgemini, Cognizant, DIGITALL, Factory42, IBM, Infosys, Persistent Systems und Salesfive erhalten diese Einstufung in je drei Segmenten. Deloitte Digital, HCLTech und Wipro sind "Leader" in jeweils zwei Marktsegmenten und Cloud Consulting Group, PwC und TCS in je einem.

Zudem wird Cloud Monsters in zwei Segmenten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. Assist Digital, Cloud Consulting Group und Factory42 erhalten diese Einstufung in je einem Segment.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei Cognizant, DIGITALL und PwC zum Download bereit.

Die Studie "2023 ISG Provider Lens Salesforce Ecosystem Partners report for Germany" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

