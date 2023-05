Nach dem gestrigen turbulenten Handel nimmt der DAX heute mit einem Turnaround Kurs auf 16.000 Punkte. Dabei gibt es zahlreiche Quartalszahlen, ex-Dividenden und Kurseinbrüche. Inmitten einer Flut von Firmenbilanzen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nur vorsichtig vorangetraut. Der DAX robbte sich erneut an die Marke von 16.000 Punkten heran und notierte 0,3 Prozent höher bei 15.945 Punkten.Anleger straften Bayer nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...