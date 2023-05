Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach einem positiven Start schnell Federn gelassen und ist merklich tiefer aus dem Handel gegangen, der ATX erlitt eine Einbuße von 1,2%. Die Inflationsdaten diesseits wie jenseits des Atlantiks fielen zum größten Teil innerhalb der Erwartungen aus und vermochten keine Impulse zu liefern. Semperit musste nach der Vorlage der Geschäftszahlen einen deutlichen Rückgang von 6,1% hinnehmen, zwar bestätigte das Unternehmen seine Prognosen für das Gesamtjahr, diese liegen aber am unteren Ende der Erwartungen, die gestern vorgelegten Ergebnisse waren zum großen Teil innerhalb der Schätzungen und fielen insgesamt eher gemischt aus. Die erst seit März in Wien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...