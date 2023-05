Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/59: First Place für A1 Towers, RWT, Croma Pharma & Co., Blick auf Kapsch, Kontron und ImmofinanzDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/59 geht es um das Wiener Börse Jahresgespräch 2023 mit einer lässigen Neuvorstellung. Ich freue mich auf "First Place", ein Orderbuch für Neulinge, das die Orders poolen wird, dabei u.a. bereits dad.at, Raiffeisen, Wiener Privatbank, Erste und weitere. Börseaspirant Croma Pharma lieferte gute Zahlen, zu RWT lege ...

