Die Entscheidungen, die wir in puncto Nachhaltigkeit treffen, betreffen nicht nur uns selbst, sondern in erster Linie die, die nach uns kommen. Mit dem Kinder Perspektivenfonds hat GLS Investments genau diese kommenden Generationen im Blick.Jede Entscheidung, die wir heute treffen, kann weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft haben. Wir haben es also in der Hand, das Leben auch für künftige Generationen lebenswert zu machen. Diese Verantwortung liegt zum Teil auf den Schultern politischer Entscheidungsträger - doch auch die Investmentwelt trägt eine Mitverantwortung. Unsere Finanzentscheidungen als Anleger bestimmen mit, wie die Zukunft gestaltet wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...