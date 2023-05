Die secunet Security Networks AG hat mit der Quartalsmitteilung zum Q1 2023 die Mitte April veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse bestätigt. Das Unternehmen startete verhalten in das Geschäftsjahr 2023 und verzeichnete einen Umsatzrückgang von 16% im Vergleich zum Vorjahr, der von geringeren Produktauslieferungen an Kunden im Januar und Februar herrührte. Das Management ist jedoch zuversichtlich, die ursprüngliche Umsatz- und EBIT-Prognose für das GJ23 zu erreichen, und führt mehrere positive Faktoren an, die für ein überdurchschnittlich gutes Produktgeschäft in den kommenden Quartalen sprechen. Mit einer vielversprechenden Entwicklungspipeline sehen die Analysten von AlsterResearch das Potenzial für eine ausgeprägte Umsatzbeschleunigung und Margenerholung im GJ24E. Die Analysten von AlsterResearch halten an ihren Schätzungen fest und bestätigen ihr Kursziel von EUR 225,00. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses wird das Rating von KAUFEN auf HALTEN geändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/secunet%20Security%20Networks%20AG





