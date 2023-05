Die Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf die Inflation in der Eurozone sind im März "deutlich" gestiegen, wie eine heute veröffentlichte Umfrage der EZB zeigt. Dies bestärkt die Vertreter der EZB in ihrer Auffassung, dass die Anhebung der Zinsen möglicherweise über den Sommer hinaus fortgesetzt werden müssen. EZB: Erwartungen hinsichtlich Inflation steigen - "selbsterfüllende Prophezeiung" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...