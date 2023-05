Mit dem ODDO BHF Green Planet setzen Anleger auf Unternehmen, welche nach Fondsmanagement-Analyse am stärksten vom ökologischen Wandel profitieren sollten. Vier verschiedene Themenbereiche decken dabei wesentliche Aspekte der ökologischen Wende ab.Grüner Wandel weltweit im FokusWeltweit haben Regierungen in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen, um sich den drängenden ökologischen Herausforderungen zu stellen. So haben im August 2022 die USA den international viel beachteten Inflation Reduction Act (IRA) vorgelegt, welcher Finanzmittel in Höhe von insgesamt 369 Milliarden US-Dollar zur Förderung der Energiewende in den USA vorsieht. Dies hat die Europäische Union veranlasst, ebenfalls einen ambitionierten Plan zur stärkeren Unterstützung der grünen Energiewende innerhalb der EU zu verabschieden. So wurde am 1. Februar 2023 die europäische Antwort auf den IRA, der sogenannte "Green Deal Industrial Plan for the Net Zero Age" vorgestellt. Dieser baut auf drei Säulen auf:

