Die jüngste Hauptversammlung von Volkswagen dürfte vielen noch lange im Gedächtnis bleiben, was allerdings nicht an großartigen neuen Erkenntnissen rund um den Aktienkurs liegen dürfte. Stattdessen nutzten Kritiker des Konzerns das Event als Bühne, und das in gleich mehrfacher Hinsicht.Bereits während der Eröffnungsrede flog aus dem Publikum Kuchen in Richtung Podum, wo gerade Hans Dieter Pötsch sich die Ehre gab. Gezielt wurde mit dem süßen Gebäck laut einem Artikel des "Spiegel" auf Aufsichtsrat Wolfgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...