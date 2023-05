Nach einem außerordentlich erfolgreichen Geschäftsjahr 2021/22 ist die Aurubis AG (Aurubis) weiterhin auf starkem Kurs: Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 erzielte das Multimetall-Unternehmen ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 291 Mio. € (Vorjahr angepasst: 331 Mio. €). Für das 2. Quartal, das am 31. März 2023 endete, belief sich das operative EBT auf 166 Mio. € und entspricht dem hohen Niveau des Vorjahres von 167 Mio. € (angepasst). Per Ad-Hoc-Mitteilung hatte Aurubis dieses Ergebnis nach vorläufigen Zahlen am 21. April 2023 vorab bekanntgegeben und gleichzeitig ...

