Heute im gabb: Um 11:36 liegt der ATX TR mit +-0.00 Prozent im Minus bei 6862 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.02% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +5.65% auf 0.655 Euro, dahinter DO&CO mit +2.49% auf 111.3 Euro und Rosenbauer mit +1.29% auf 31.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15929 (+0.21%, Ultimo 2022: 13923, 14.41% ytd). - Zahlen von Wienerberger, Polytec, Verbund, Addiko, Wolftank, News zu DO & CO, Croma Pharma, Agrana, AT&S, Research zu Rosenbauer, Lenzing, voestalpine, Semperit- Nachlese: First Place für Primärmarkt-Transparenz und -Erleichterung, Matejka Audio- Unser Robot sagt: Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Warimpex und weitere Aktien auffällig; Stefan Szyszkowitz führt den 4. Tag im CEO-Ranking- gabb Jobradar: Addiko, VIG, OMV- ...

