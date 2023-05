Vaduz (ots) -Regierungsrat Manuel Frick besuchte am Mittwoch, 10. Mai 2023, die ukrainische Künstlerin Tetiana Pavliuk, die aktuell im Künstleratelier in Balzers tätig ist. Ihre Anwesenheit wurde vom österreichischen Bundesministerium für europäischen und internationale Angelegenheiten vermittelt und ist Teil einer Initiative zur Unterstützung europäischer Künstlerinnen und Künstler in Not.Tetiana Pavliuk arbeitet insbesondere mit der digitalen Fotografie, Texten und Installationen. Während ihrer Zeit in Balzers widmet sie sich insbesondere der Fotografie."Mit der Aufnahme einer ukrainischen Künstlerin in Balzers setzt Liechtenstein ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Ich danke Österreich für die Vermittlung und bin gespannt auf die in Liechtenstein entstehenden Arbeiten von Tetiana Pavliuk", so Regierungsrat Manuel Frick.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturTanja DeuringTanja.Deuring@regierung.liT +423 236 60 10Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100906440