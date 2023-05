Der Geschäftsbereich Media Networks, MTV & Showtime trennt sich von rund einem Viertel der Beschäftigten in den USA. Inhaltlich bedeutet dies unter anderem: Das langjährige Experiment MTV News wird beendet. Das Management erklärte, man spüre ähnlich wie die Konkurrenten erheblichen Druck durch größere wirtschaftliche Gegenwinde. Offenbar werden innerhalb des Medienkonzerns auch Abteilungen aufgelöst, was aber eher auf einen Abbau von Bürokratie hindeutet.



Der Ende 2019 durch Zusammenschluss von CBS und Viacom entstandene Konzern (zunächst ViacomCBS, Umbenennung im Februar 2022) vollzieht die Kürzungen anderer Medienkonzerne nach.



Die Aktie von PARMOUNT GLOBAL war in der Vorwoche nach dem Q1-Zahlentermin um 28 % abgestürzt. Sie notiert zurzeit wieder auf dem Ende 2022 geltenden Niveau. Unter anderem haben sich Hoffnungen in das Geschäftsmodell Streaming nicht im im gewünschten Maß erfüllt.



Helmut Gellermann



