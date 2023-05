Im August 2022 hat Amazon seinen werbefinanzierten Streamingdienst Freevee auch in Deutschland gestartet. Während Netflix noch 4,99 € monatlich für sein Konkurrenzangebot mit Werbung verlangt, brauchen die Nutzer von Freevee nur ein Amazon-Konto. Laut einem Bericht des Technologie-Blogs Engadget will Amazon jetzt über 100 Serien und Filme aus dem kostenpflichtigen Angebot von Prime Video nach Freevee verschieben, was den Druck auf Netflix noch erhöhen dürfte. Die Amazon-Aktie bleibt eine solide Halteposition.



