CompuGroup Medical verzeichnete einen starken Jahresauftakt mit einem erfreulichen Umsatzwachstum und einem adj. EBITDA im Rahmen der Erwartung. Erfreulicherweise stieg der Gesamtauftragseingang im ersten Quartal um 22 % gegenüber dem Vorquartal auf über EUR 110 Mio.. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für 2023, die ein organisches Umsatzwachstum von 5% und eine adj. EBITDA-Marge von 22% bis 25% vorsieht, und signalisiert damit Vertrauen in das Geschäftsmodell in einem schwierigen Marktumfeld. Im Jahr 2023 erwartet CGM, dass die Investitionen der Vergangenheit (z.B. in die G3-Plattform) erste Früchte tragen werden. Diese Investitionsinitiativen sowie die strategischen Vorbereitungen sollten zu einer schnellen Umsetzung zahlreicher Digitalisierungsprojekte und damit zu einem attraktiven organischen Wachstum führen. Der Analyst von AlsterResearch bleibt aufgrund der stabilen Kundenbasis und des hohen Anteils an wiederkehrenden Umsätzen positiv für CGM gestimmt. Das DCF-gestützte Kursziel bleibt unverändert bei EUR 59,00; KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CompuGroup%20Medical%20SE





Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken