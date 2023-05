Walt Disney (WKN:855686) hat am Mittwochabend nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Wie sind sie ausgefallen? Und was zeigen die Daten in Bezug auf den Turnaround von Disney, den CEO Bob Iger so konsequent voranzutreiben versucht? Die Walt Disney Company ist ein weltweit führendes Unternehmen für Familienunterhaltung und Medien, bekannt für Filmproduktionen und die Betreibung der Erlebnisparks Disneyland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...