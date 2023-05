Pressemitteilung der Wolftank-Adisa Holding AG:

Ergebnis 2022: Wolftank Group mit Umsatzplus von 40%, EBITDA verdreifacht

Umsatz von EUR 62,7 Mio., EBITDA von EUR 3,6 Mio., Turnaround bei EBITSignifikante Umweltwirkung: Wolftank-Leistungen ermöglichen insgesamt 57.000t CO2-Einsparungen

Das Geschäft der Wolftank Group (Wolftank-Adisa Holding AG, ISIN: AT0000A25NJ6), spezialisiert auf Technologien für Energie- und Umweltlösungen, hat im Jahr 2022 an Fahrt aufgenommen. Die erfolgreiche Buy and Build-Strategie, die das Unternehmen seit 2014 betreibt, führte 2022 zu einem Umsatz von EUR 62,7 Mio. (2021: EUR 44,6 Mio. Euro), ein Plus von rund 40%. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) verdreifachte sich auf EUR 3,6 Mio. (2021: EUR 1,2 Mio.).

Rohstoff-Preissteigerungen mit eingeschränkter Weitergabe-Möglichkeit an Kunden, erhöhte Kosten im Wasserstoff-Infrastrukturbereich durch die große Pipeline an Angebotsanfragen und lange Zeitverzögerungen bei öffentlichen Vergabeprozessen wirkten sich zwar dämpfend auf die Profitabilität aus, dennoch drehte das EBIT mit EUR 0,07 Mio. leicht ins Positive (2021: EUR -1,6 Mio.), während das Ergebnis vor und nach Steuern bei EUR -0,7 ...

