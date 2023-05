Zuletzt fristete die Aktie von Delignit ein Schattendasein auf dem Kurszettel. Doch nun kommt der Nebenwert operativ wieder ins Rollen. Die Ostwestfalen punkten mit Wachstum, Preiserhöhungen und Nachhaltigkeit.

Kostensteigerungen und Absatzprobleme

Kostensteigerungen, Lieferketten- und Absatzprobleme sorgten bei Delignit (6,75 Euro; DE000A0MZ4B0) seit Mitte 2021 für erhebliche Probleme bei den Einnahmen und Margen. Der Aktienkurs hablbierte sich grob in etwa 12 Monaten. Inzwischen aber hat sich die Lage beruhigt - operativ und beim Aktienkurs. Das Unternehmen aus Blomberg in Ostwestfalen/Lippe scheint wieder in die Spur gefunden zu haben. Das zumindest ist die Botschaft, die CEO Markus Büscher vergangene Woche auf der Münchener Kapitalmarktkonferenz (MKK) den Investoren mit auf den Weg gab. Und auch wir können dem einiges abgewinnen.

Delignit: 2022 besser als erwartet

Büscher kann dabei auf ein starkes Zahlenwerk verweisen. 2022 konnte der Umsatz trotz des schwierigen ersten Halbjahrs um 10 Prozent auf 75,4 Mio. Euro verbessert werden. Das EBITDA legte um 16 Prozent auf 6,5 Mio. Euro zu, der Nettogewinn stieg sogar um 19 Prozent auf 2,8 Mio. Euro. Anfang des Jahres hatte Delignit noch Margenprobleme angedeutet. Somit scheint das Schlimmste überstanden zu sein.

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook!

Denn für 2023 geht das Unternehmen von einem weiteren Wachstum aus. Laut Prognose sollen die Einnahmen um 17 Prozent auf 88 Mio. Euro zulegen - bei einem gleich starken Ergebniszuwachs. Sollte es mit dem Umsatzziel klappen, dürften wir beim Ergebnis sicherlich eine positive Überraschung erleben. In Blomberg wird traditionell tiefgestapelt. Die Analysten von SMC Research gehen davon aus, dass die Kostensteigerungen an die Kundschaft weiterhin weitergegeben werden können.

Delignit: Überblick über die Produkte in Nutzfahrzeugen! Quelle: Delignit AG Delignit: Einmalig positioniert als nachhaltiger Anbieter

Doch Delignit muss sich auch nicht verstecken. Das Unternehmen ist gut positioniert und hat in seiner Nische eigentlich keine Konkurrenz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...