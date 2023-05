SHANGHAI (IT-Times) - Gegen den chinesischen Solarzellen- und Solarmodule-Prouzenten JinkoSolar ermitteln US-Beamte und haben nun mehrere Gebäude des Unternehmens durchsucht. Die JinkoSolar Holding Co. Ltd. (NYSE: JKS, ISIN: US47759T1007) ist in den Fokus von Bundesbeamten der USA gerückt, die gegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...