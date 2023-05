Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der italienische Staat emittiert eine Anleihe (ISIN IT0005543803/ WKN A3LG6E) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro, so die Börse Stuttgart.Bis zum Fälligkeitstermin am 15.05.2029 werde ein Kupon in Höhe von 1,5% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 15.05.2023. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen einsteigen. Das entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Italien erhalte von Moody's ein Baa3 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 11.05.2023) (11.05.2023/alc/n/a) ...

