Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das britische Pfund zieht sich vor der Zinsentscheidung der Bank of England um 13:00 Uhr zurück, so die Experten von XTB.Ökonomen, die von Bloomberg befragt worden seien, seien sich fast einig, dass die Bank zum zweiten Mal in Folge eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschließen werde. Sollte die Bank of England diese Erwartungen erfüllen und die Zinsen um 25 Basispunkte erhöhen, würde der Leitzins auf 4,50% steigen - den höchsten Stand seit Oktober 2008. Investoren würden jedoch nach Hinweisen auf das weitere Vorgehen suchen. ...

