Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nach den Zinserhöhungen von FED und EZB in der Vorwoche, ging es für den Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mit seinem Wochenhoch von 137,22 Prozentpunkten in dieser Woche zunächst kontinuierlich nach unten, so die Börse Stuttgart.Am Mittwochvormittag stünden 134,99 Punkte auf der Kurstafel. Anleger hätten auf frische US-Inflationsdaten gewartet, die am Mittwochnachmittag veröffentlicht worden seien. Experten hätten eine gleichbleibende Inflation von 5% erwartet, tatsächlich sei die Rate auf 4,9% etwas nach unten gegangen. Das habe den Euro-Bund-Future auf 136,22 Prozentpunkte gebracht. ...

