Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio setzt den Ausbau seines Netzwerks von Batterietausch-Stationen in Deutschland fort. Mit den Power Swap Stations (PSS) in Dorsten in Nordrhein-Westfalen und Emsbüren in Niedersachsen befinden sich aktuell zwei weitere Stationen im Bau. Noch in diesem Monat soll einer uns per E-Mail vorliegenden Firmenmitteilung zufolge zudem die Grundsteinlegung an vier Standorten ...

