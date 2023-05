Der Dax hat fast ein Allzeithoch erreicht, beim S&P 500 geht es deutlich nach oben, an den Märkten läuft es. Das zumindest lässt der Blick auf die Indizes vermuten. "Doch der Blick auf die Indizes verstellt die Sicht darauf, was wirklich an den Märkten passiert", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "In der Breite hat der Aktienmarkt keinen Aufschwung erfahren." Dass "der" Aktienmarkt im Plus liegt, ist schlicht falsch. Im Plus liegen lediglich einige Schwergewichte, die die Indizes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...